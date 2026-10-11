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अलीगढ़ के दोदपुर सड़क की गुणवत्ता पर व्यापारियों ने उठाए सवाल

Sun, 11 Oct 2026 05:42 PM IST
Chaman Kumar Sharma
Chaman Kumar Sharma Chaman Kumar Sharma
Updated Sun, 11 Oct 2026 05:42 PM IST
अलीगढ़ के दोदपुर सड़क की गुणवत्ता पर व्यापारियों ने उठाए सवाल
सीएम ग्रिड योजना के तहत करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से बनी अलीगढ़ में दोदपुर की 1.2 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मजिस्ट्रेटी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
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