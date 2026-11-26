कहानी किसी फिल्म की नहीं है, हकीकत है। एक ही आंगन में दो शहनाइयां बज रही हैं। एक ही मंडप में दो भाई दूल्हा बनेंगे। एक पिता की आंखों में दोनों बेटों की नई जिंदगी की खुशी चमक रही है। यह घर है - उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का । ये दूल्हे हैं - यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह।

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आज, 26 नवंबर को दिल्ली इस शाही शादी की गवाह बनने जा रही है। बचपन की दोस्ती से सात फेरों तक...संदीप सिंह की कहानी थोड़ी अलग है। संदीप सिंह अपनी बचपन की दोस्त मेघना चौधरी के साथ सात फेरे लेंगे। जो दोस्ती बचपन में गलियों में शुरू हुई थी, वो आज दिल्ली के सबसे बड़े मंच पर शादी में बदलने जा रही है । वहीं छोटे भाई सौरभ सिंह की दुल्हन बनेंगी अंतरा त्यागी। सौरभ अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस जोड़ी की भी शुरूआज प्यार से ही हुई।विगत 14 नवंबर को अलीगढ़ के तालानगरी में 100 बीघा पंडाल में सगाई हुई थी। दावत में 80 पकवान और लाखों मेहमान शामिल हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आशीर्वाद देने पहुंचे थे। कैलाश खेर ने प्रस्तुतियां दी थीं। लोगों को कहते सुना गया - "इतनी बड़ी सगाई अलीगढ़ ने पहले कभी नहीं देखी। 10 दिन बाद 24 नवंबर को मैरिस रोड स्थित राज पैलेस से शाम 4 बजे पिता राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ढोल-नगाड़ों पर बेटों के साथ थिरक उठे।पिता राजवीर सिंह राजू भैया नहीं, एक दोस्त की तरह नाच रहे थे। पूर्व विधायक व मां प्रेमलता, 90 साल की दादी रामवती देवी, दोनों बहनें - सबकी आंखों में खुशी थी। उसी रात बरात दिल्ली के लिए रवाना हुई । अगले दिन 25 नवंबर को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस में हल्दी हुई। संदीप सिंह ने मेघना का हाथ थामा और पंजाबी गायक सुखबीर के गाने 'मुंडे भंगड़ा पाउंदे...' पर एंट्री ली। पेस्टल ग्रीन नेहरू जैकेट, क्रीम