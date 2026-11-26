Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:43 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:43 AM IST
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किसान मेला
क्वार्सी : कृषि फार्म में दो दिवसीय किसान मेला एवं गोष्ठी का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
कथा :
सारसौल : बसंत विहार में भागव कथा दोपहर 1 बजे।
शपथ ग्रहण :
कमिश्नरी : संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नरी कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
संविधान चर्चा :
डीएस कॉलेज : संविधान दिवस के अवसर पर डीएस कॉलेज में संविधान चर्चा कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
कला महोत्सव :
एएमयू : फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कला महोत्सव सुबह 10 बजे।
विमोचन :
एएमयू : खेल इतिहास पर आधारित पुस्तक का विमोचन प्रशासनिक भवन स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में दोपहर 2 बजे।
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क्वार्सी : कृषि फार्म में दो दिवसीय किसान मेला एवं गोष्ठी का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
कथा :
सारसौल : बसंत विहार में भागव कथा दोपहर 1 बजे।
शपथ ग्रहण :
कमिश्नरी : संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नरी कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10 बजे।
संविधान चर्चा :
डीएस कॉलेज : संविधान दिवस के अवसर पर डीएस कॉलेज में संविधान चर्चा कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
कला महोत्सव :
एएमयू : फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कला महोत्सव सुबह 10 बजे।
विमोचन :
एएमयू : खेल इतिहास पर आधारित पुस्तक का विमोचन प्रशासनिक भवन स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में दोपहर 2 बजे।