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क्वार्सी : कृषि फार्म में दो दिवसीय किसान मेला एवं गोष्ठी का शुभारंभ सुबह 10 बजे।





कथा :



सारसौल : बसंत विहार में भागव कथा दोपहर 1 बजे।





शपथ ग्रहण :

कमिश्नरी : संविधान दिवस के अवसर पर कमिश्नरी कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 10 बजे।



संविधान चर्चा :

डीएस कॉलेज : संविधान दिवस के अवसर पर डीएस कॉलेज में संविधान चर्चा कार्यक्रम सुबह 11 बजे।





कला महोत्सव :



एएमयू : फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कला महोत्सव सुबह 10 बजे।





विमोचन :



एएमयू : खेल इतिहास पर आधारित पुस्तक का विमोचन प्रशासनिक भवन स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में दोपहर 2 बजे।

किसान मेला