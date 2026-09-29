{"_id":"6abb949cfb014993aa04d620","slug":"video-algaugdhha-esaesapa-na-igalsa-ma-kaya-pathal-gashata-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ एसएसपी ने इगलास में किया पैदल गश्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ एसएसपी ने 28 सितंबर को इगलास में पैदल गश्त की। उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण किया। लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। महिला पुलिस टीम ने महिलाओं से सुरक्षा संबंधी जानकारी ली। एसएसपी ने अधीनस्थों को अपराध नियंत्रण के लिए संदिग्धों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल और क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार भी मौजूद रहे।
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