हैट्रिक मेडल: अलीगढ़ के गुलवीर ने एशियाई खेलों में जीता तीसरा पदक, बढ़ाया देश का मान, गांव में जश्न

एशियाई खेलों में अलीगढ़ के धावक गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में तीन पदक जोड़कर जिले का नाम रोशन किया। गुलवीर ने 15,00 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक, जबकि 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया।

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