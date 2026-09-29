हैट्रिक मेडल: अलीगढ़ के गुलवीर ने एशियाई खेलों में जीता तीसरा पदक, बढ़ाया देश का मान, गांव में जश्न
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 29 Sep 2026 05:39 PM IST
सार
अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने एशियाई खेलों में हैट्रिक मेडल जीतकर इतिहास रचा है। 1500 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में रजत पदक और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता। भारत की पदक तालिका में तीन पदक जोड़े हैं। गुलवीर सिंह ने अलीगढ़ जिले और देश का मान बढ़ाया है।
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विस्तार
एशियाई खेलों में अलीगढ़ के धावक गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की पदक तालिका में तीन पदक जोड़कर जिले का नाम रोशन किया। गुलवीर ने 15,00 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक, जबकि 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया।
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गुलवीर की इस उपलब्धि से अलीगढ़ के खेल जगत में खुशी की लहर है। उन्होंने अपनी दमदार दौड़ और शानदार प्रदर्शन से न केवल अलीगढ़ की प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि एशियाई स्तर पर भारत का गौरव भी बढ़ाया। तीन पदकों की इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय एथलेटिक्स में अलीगढ़ की पहचान को और मजबूत करने वाले खिलाड़ियों की कतार में ला खड़ा किया है। तीसरे पदक की जीत के बाद गुलवीर सिंह के गांव सिरसा में जश्न का माहौल है।
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