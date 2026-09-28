VIDEO: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक घायल

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आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित सैंया चौराहे पर शनिवार रात करीब 10 बजे गांव सामंता पुरा निवासी देवा सड़क पार कर रहा था। अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सीएचसी सैंया पर प्राथमिक उपचार देकर एस एन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।

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