VIDEO: ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

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आगरा-बयाना रेलवे लाइन पर शनिवार शाम थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर के पास वनखंडी महादेव मंदिर के निकट ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान किरावली क्षेत्र के गांव गढ़ी विचित्रा निवासी हरवीर सिंह (45) के रूप में हुई। मृतक के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि हरवीर शाम को घर से मिढ़ाकुर बाजार से सामान लेने की बात कहकर निकले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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