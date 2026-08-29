आगरा: ताजमहल के पास मिली गंदगी, भूमिगत डस्टबिन में भी मिली लापरवाही; एजेंसी का रोका भुगतान

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जेडएसओ योगेंद्र कुशवाहा को शनिवार सुबह करीब 8:24 बजे तक कंपनी की ओर से कोई भी कर्मचारी मौके पर तैनात नहीं मिला। नियमानुसार भूमिगत डस्टबिन की निगरानी और उसके आसपास की सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारी की तैनाती होनी चाहिए। जेडएसओ की रिपोर्ट के बाद नगर आयुक्त ने कंपनी का भुगतान रोक दिया और जुर्माना लगाए जाने का आकलन करने को कहा है।सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि नगर निगम कूड़ा उठान, भूमिगत डस्टबिन की व्यवस्था और सफाई कार्यों की लगातार निगरानी कर रहा है। नोडल अधिकारियों के जरिए हर वार्ड में सफाई व्यवस्था देखी जा रही है। कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और जुर्माना लगाने के लिए रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी गई है।