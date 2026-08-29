आशिक के खुदकुशी करने से पहले का वीडियो: 'ये है पंखा, आज रात को मर जाऊंगा', रिकॉर्डिंग कर युवक ने दे दी जान

आरोप है कि बीते दिनों महिला के चाचा व पड़ोसी ने गौरव को अपने यहां बुला लिया। उन्होंने महिला से दूर रहने की हिदायत दी और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। शुक्रवार रात को युवक ने अपने कमरे में वीडियो बनाकर महिला व उसके चाचा और पड़ोसी पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि मेरी मौत का कारण ये तीनों होंगे। इसके बाद साड़ी से गले में फंदा लगाकर पंखा से लटक कर जान दे दी।