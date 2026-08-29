मासूम का चेहरा भी न देख सकी मां: प्रसव के बाद महिला की माैत, अस्पताल में हंगामा; तीन घंटे सड़क पर रखा रहा शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के गांव राम नगरिया निवासी दलवीर सिंह की करीब चार वर्ष पहले थाना खंदौली क्षेत्र के हसनपुर गांव निवासी श्रीनिवास की बेटी प्रिया (24) से शादी हुई थी। प्रिया के भाई रोहित ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे प्रसव पीड़ा होने पर प्रिया को सरोज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। देर रात करीब दो बजे ऑपरेशन के बाद उसने बेटे को जन्म दिया। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने इलाज में लापरवाही बरती।इसी वजह से शनिवार सुबह करीब 11 बजे अचानक प्रिया की तबीयत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सिकंदरा स्थित हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजन का आरोप है कि उन्हें प्रिया से मिलने भी नहीं दिया गया। इसके बाद उसे सिकंदरा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।