खाैफनाक मंजर: यमुना किनारे पड़ा युवक का सड़ा-गला शव, नोंच रहे थे आवारा कुत्ते; दृश्य देख कांप गए लोग

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भगवती बाग निवासी ओम कुमार मिश्रा शनिवार दोपहर करीब एक बजे यमुना किनारे पूजा का सामान विसर्जित करने पहुंचे थे। इसी दौरान नाले में उन्हें शव दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो आवारा कुत्ते शव को नोंच रहे थे। उन्होंने कुत्तों को भगाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शव करीब 15 से 20 दिन पुराना बताया जा रहा है। पानी में पड़े रहने के कारण शरीर बुरी तरह फूल चुका था और सड़-गल गया था। चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या करके शव कई दिन पहले यमुना में फेंका गया है।एसीपी छत्ता का कहना है शव को पोस्टमार्टम के भिजवाया गया है। उसकी शिनाख्त की पहचान की जा रही है। हालांकि, मृतक की पहचान और मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगी।ओम कुमार मिश्रा ने पुलिस को बताया कि जिस जगह शव मिला, उसके आसपास भी कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आशंका है कि यमुना और नाले के किनारे अन्य शव भी पड़े हो सकते हैं। हालांकि, वे इंसानों के हैं या जानवरों के, यह जांच के बाद ही पता चलेगा।