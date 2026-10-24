VIDEO: किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक चाहर का स्वागत, बोले- किसानों की आवाज करेंगे बुलंद

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आगरा-ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद के एचडी गार्डन में शनिवार को नवनियुक्त भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक चाहर का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। बधाई देकर शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर अशोक चाहर ने कहा कि वह गांव-गांव पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम का संचालन लाखन सिंह फौजी ने किया, जबकि अध्यक्षता थान सिंह मास्टर ने की। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मानसिंह, लाखन सिंह फौजी, गौरव प्रधान, डॉ.महावीर, जोगेंद्र सिंह, सतेंद्र फौजी, अंगद सिंह ,धर्मेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, राधेश्याम, दुर्गेश, श्याम फौजदार, ब्रजवीर सिंह, जसवीर सिंह सहित अन्य माैजूद रहे।

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