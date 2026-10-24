फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police devise security plan for PET examination

पीईटी परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम: एसीपी और थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय, जाम से बचाव के लिए भी बनाया प्लान

Sat, 24 Oct 2026 10:34 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 24 Oct 2026 10:34 PM IST
सार

पीईटी परीक्षा के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता प्लान तैयार किया गया है। इसमें परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के साथ अभ्यर्थियों की भीड़ के बीच ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने की तैयारी की गई है।

विज्ञापन
Police devise security plan for PET examination
Police demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में रविवार को पीईटी की परीक्षा को संपन्न कराने को पुलिस आयुक्त ने हर एसीपी और थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय की है। मेट्रो निर्माण कार्य के चलते जाम की समस्या के बीच परीक्षा कराने को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा के दौरान एसीपी और थाना प्रभारियों को परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते हुए निगरानी के निर्देश पुलिस आयुक्त ने दिए हैं। नकलविहीन परीक्षा और जाम की समस्या से बचाव रखने को सतर्क रहने को कहा गया है।
विज्ञापन


रविवार को आगरा के 49 केंद्रों पर दो पाली में पीईटी की परीक्षा है। ्प्रत्येक पॉली मेंं करीब 22 हजार से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी है। परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराना और इस दौरान जाम लगने से रोकना पुलिस के लिए भी परीक्षा जैसा है। इसको देखते हुए अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने विशेष निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


एडीसीपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि पीईटी की परीक्षा में गैर जनपदाें से काफी संख्या में परीक्षार्थी आने हैं। भीड़ को देखते विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी सर्किल के एसीपी परीक्षा के दौरान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। थाना और चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र के केंद्रों पर लगातार निगरानी रखेंगे। परीक्षा के बाद शहर के मुख्य स्मारकों की ओर भीड़ जा सकती है। ऐसे मार्गाें को चिन्हित कर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यातायात पुलिस की टीमें जाम लगने की सूचना पर तत्काल पहुंच कर वहां तैनात पुलिसकर्मियों की मदद करेगीं। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर पुलिस तैनात की गई है। ताजमहल के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। एमजी रोड पर जाम से निपटने को विशेष इंतजाम किए गए हैं।हर परीक्षा केंद्र के बाहर पांच पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें महिला पुलिस कर्मी भी हैं। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की अतिरिक्त टीम तैनात की गई हैं। परीक्षा छूटने के दौरान सड़कों पर दबाव बढ़ सकता है। इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed