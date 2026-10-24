आगरा: घर लौट रहे दोस्तों पर हमला, कार में की तोड़फोड़; फायरिंग कर भागे हमलावर

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सिकंदरा की नीरव निकुंज कॉलोनी निवासी राहुल ने बताया कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। मौके पर भीड़ जुटने पर आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। उन्होंने एक बाइक का नंबर नोट किया। दूसरी बाइक मौके पर छोड़कर आरोपी भाग निकले। विज्ञापन



सूचना पर 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया। राहुल ने नितेश भदौरिया, अभिषेक भदौरिया, यश यादव, योगेश यादव, अरविंद यादव और चार-पांच अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन







सिकंदरा की नीरव निकुंज कॉलोनी निवासी राहुल ने बताया कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया। मौके पर भीड़ जुटने पर आरोपी फायरिंग करते हुए भाग गए। उन्होंने एक बाइक का नंबर नोट किया। दूसरी बाइक मौके पर छोड़कर आरोपी भाग निकले।सूचना पर 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया। राहुल ने नितेश भदौरिया, अभिषेक भदौरिया, यश यादव, योगेश यादव, अरविंद यादव और चार-पांच अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया है। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में घर लौट रहे राहुल कुमार और उनके दोस्त संदीप पर पुरानी रंजिश में 10 से 12 लोगों ने हमला किया। आरोप है कि पांच से सात बाइकों पर आए हमलावरों के हाथों में डंडे, सरिया और अवैध हथियार थे। हमले में दोनों घायल हो गए, उनकी कार में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।