बड़ी खबरें: कार खाई में गिरने से चार यूट्यूबरों की माैत, किसान को मारी गोली; ट्रैक्टर ने बुजुर्ग को कुचला

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आगरा के छह युवक कार से खाटू श्याम जी गए थे। लाैटते में टायर फटने से कार खाई में जा गिरी। हादसे में चार युवकों की माैत हो गई। सभी यूट्यूबर थे। घटना से परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं, आगरा के बाह में मेड़ के विवाद में किसान पर घात लगाकर हमला किया गया। हमलावरों ने किसान को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठाैर ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र साैंपा। उन्होंने मेरठ के चर्चित "नीले ड्रम हत्याकांड" की दोषी मुस्कान रस्तोगी और अपने पति की हत्या को सांप के डसने का रूप देने के मामले में दोषी रविता को फांसी देने की इच्छा जताई। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डिवाइडर तोड़ते हुए कार दूसरी लेन में जाकर पलट गई। हादसे में एक युवक की माैत हो गई। मथुरा में दर्दनाक हादसा सामने आया। ट्रैक्टर-ट्राॅली ने साधु वेशधारी बुजुर्ग को कुचल दिया। उनकी माैके पर ही माैत हो गई। माैत के बाद मृतक की शिनाख्त भी न हो सकी। शाैक के लिए एक युवक ने अपराध का रास्ता चुन लिया।