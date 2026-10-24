यूपी: फूट-फूटकर रोए सपा प्रत्याशी, अखिलेश बोले- एमएलसी चुनाव में भाजपा और अफसरों ने पार की धांधली की हदें

सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह ने कहा कि एमएलसी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। एक प्रत्याशी को हराने के लिए पुलिस और प्रशानिक अमले ने अपने पदों का दुरुपयोग किया। सपा नेता विनय अग्रवाल ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में अग्रवाल समाज बड़ा राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव रखता है। सपा एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल शुक्रवार को बूथ कैप्चरिंग की शिकायत लेकर मंडलायुक्त एवं रिर्टनिंग आफिसर नगेंद्र प्रताप से मिलने गए थे। मीडिया से बातचीत में वह फूट-फूट कर रोए। पक्षपात और भेदभाव से आहत होकर उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ जाकर धर्म परिवर्तन कर लूंगा।



कैमरे के सामने रो दिए थे सपा प्रत्याशी

सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल ने एमएलसी चुनाव के मतदान के दाैरान गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की गई है। प्रत्याशी ने कहा कि खेरागढ़ में पीठासीन अधिकारी द्वारा जब खाना खाया गया तो सभी को बाहर निकाल दिया गया। सपा प्रत्याशी ने छाता बूथ भी लूटने का आरोप लगाया। अधिकारियों पर कार्यकर्ताओं से अभद्रता और परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान से आया कोई आतंकवादी हूं। सपा प्रत्याशी ने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं ऐसे सनातन में रहना नहीं चाहता हूं। इस दाैरान सपा प्रत्याशी फूट-फूटकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वह लखनऊ की शाही ईदगाह में जाकर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। सपा प्रत्याशी ने कहा कि उन्हें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आजाद भारत में रह रहा हूं। मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और किससे नहीं लड़ूंगा, इसका फैसला मैं करूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है।





