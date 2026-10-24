पति ने पार की क्रूरता की हदें: स्मार्ट टीवी न देने पर बोला तीन बार तलाक, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश

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ताजगंज निवासी महिला की शादी 4 नवंबर 2023 को मथुरा के भूतेश्वर, नवीन कॉलोनी निवासी रिजवान के साथ हुई थी। पीड़िता के मुताबिक, शादी में उसके पिता ने करीब 12 लाख रुपये खर्च किए थे। इसके बावजूद पति, सास, ससुर, देवर और ननदें कम दहेज लाने का ताना देकर उसे भूखा-प्यासा रखती थीं। जून 2024 में गर्भवती होने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिससे गर्भपात हो गया। आरोप लगाया कि पति को सट्टे की लत है, कभी बुलट तो कभी रुपयों की मांग करता है। अब स्मार्ट टीवी के लिए परेशान कर रहा था।बीते 2 अक्तूबर को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश हुई तो वह जान बचा कर मायके पहुंच गई। 8 अगस्त को परिवार की पंचायत में पति ने तीन बार तलाक कह दिया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि ताजगंज पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।