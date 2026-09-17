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VIDEO: एत्मादपुर में बारिश से हुआ जलभराव, पानी में डूबी सड़कें

Arun Parashar

Updated Thu, 17 Sep 2026 09:24 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 09:24 PM IST







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आगरा के एत्मादपुर में बृहस्पतिवार दोपहर को हुई एक घंटे तक झमाझम बारिश से हाईवे व कस्बे में जगह-जगह जलभराव हो गया। जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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