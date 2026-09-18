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VIDEO: दरोगा बोला, जीजा परेशान कर रहा तो कत्ल कर दो, वीडियो वायरल
थाना सदर के एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दरोगा ने कहा कि जीजा परेशान कर रहा है तो उसका कत्ल कर दो। दरअसल बुधवार रात को बमराैली अहीर निवासी अमित यादव ने 112 पर सूचना दी। बताया कि वह डिफेंस कॉलोनी में रहता है। पूर्व पत्नी को छोड़ दिया है। एक अन्य महिला के साथ रह रहा है। पत्नी के घरवाले आकर हंगामा कर रहे हैं। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पति-पत्नी उग्र हो रहे थे। बार-बार मारपीट पर उतारू थे। इस पर चाैकी प्रभारी आरएन यादव ने समझाया। इसी बात पर वो कह रहे थे कि आपका दामाद है। मार दोगे क्या। किसी ने वीडियो बनाया। गलत तरीके से वायरल कर दिया। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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