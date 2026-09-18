70 साल की उम्र में आशिकी: बुढ़ापे में दिल दे बैठा पति, विरोध पर पत्नी से मारपीट; बच्चों के बारे में भी न सोचा

आगरा के शाहगंज क्षेत्र में 70 वर्षीय पति का दूसरी महिला से संबंध और पेंशन व पुश्तैनी जमीन की रकम खर्च करने को लेकर 62 वर्षीय पत्नी से विवाद हो गया। पत्नी ने पति पर मारपीट, गालीगलौज और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शाहगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़िता के मुताबिक करीब दो साल से पति का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। दूसरी महिला के फोन उसके पति के पास आते हैं। पति पेंशन का पैसा घर में खर्च करने के बजाय दूसरी महिला और उसके पति के साथ खर्च कर रहे हैं। विरोध करने पर पति ने उसे रुपये देने से मना कर दिया है।



