आगरा में होटल में लगी आग: पहली मंजिल पर किचन से उठी लपटें, मच गई अफरातफरी; पुलिस ने खाली कराया
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 18 Sep 2026 08:52 PM IST
सार
आगरा के होटल में शुक्रवार शाम को आग लग गई। लपटों को देख होटल में ठहरे लोग दहशत में आ गए। होटल में पार्टी भी चल रही थी। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए दाैड़ लगा दी।
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विस्तार
आगरा में होटल जेपी पैलेस के निकट होटल सेशेल्स नाइट क्लब में शुक्रवार शाम को आग लग गई। लपटों को देख होटल में अफरातफरी मच गई। सूचना पर दमकल और पुलिस माैके पर पहुंच गई। होटल को खाली करा लिया गया।
बताया गया कि आग होटल में बने किचन में लगी थी। किचन होटल की पहली मंजिल पर बना हुआ था। लपटों को देख होटल में रुके लोगों में अफरातफरी की स्थिति बन गई। होटल में पार्टी भी चल रही थी। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए दाैड़ लगा दी।
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सूचना पर थाना एकता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम माैके पर पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से होटल को करा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू गया।
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बताया गया कि आग होटल में बने किचन में लगी थी। किचन होटल की पहली मंजिल पर बना हुआ था। लपटों को देख होटल में रुके लोगों में अफरातफरी की स्थिति बन गई। होटल में पार्टी भी चल रही थी। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए दाैड़ लगा दी।
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सूचना पर थाना एकता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम माैके पर पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से होटल को करा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू गया।