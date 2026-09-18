आगरा में होटल में लगी आग: पहली मंजिल पर किचन से उठी लपटें, मच गई अफरातफरी; पुलिस ने खाली कराया

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बताया गया कि आग होटल में बने किचन में लगी थी। किचन होटल की पहली मंजिल पर बना हुआ था। लपटों को देख होटल में रुके लोगों में अफरातफरी की स्थिति बन गई। होटल में पार्टी भी चल रही थी। ऐसे में लोगों ने जान बचाने के लिए दाैड़ लगा दी।सूचना पर थाना एकता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम माैके पर पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से होटल को करा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू गया।