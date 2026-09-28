VIDEO: हाईवे पर सिपाही की मां को तेज रफ्तार वाहन ने राैंदा, माैत

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आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में अलीगढ़ हाईवे पर सोमवार शाम सड़क पार कर रही करीब 58 वर्षीय महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की एसएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे रामबाग से टेढ़ी बगिया की ओर जाने वाले मार्ग पर हेरिटेज गार्डन के पास बिटोली देवी (58) सड़क पार कर रहीं थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एसएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका के पति मकरन सिंह ने बताया कि वह हाथरस रोड स्थित सैयद के पास रहते हैं। बिटोली देवी रोज की तरह टेढ़ी बगिया स्थित सब्जी मंडी से सब्जी लेने गई थीं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन पोस्टमार्टम गृह पहुंच गए। मृतका का बेटा सौरभ कुमार आगरा पुलिस लाइन में तैनात है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगालकर वाहन की पहचान की जा रही है। अभी कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।

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