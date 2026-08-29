VIDEO: राजा की मंडी स्टेशन पर चार माह नहीं रुकेंगी दो पैसेंजर ट्रेन

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आगरा। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर नए फुटओवर ब्रिज के निर्माण के कारण दो पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। टूंडला -आगरा कैंट पैसेंजर और इटावा -आगरा कैंट पैसेंजर 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक राजा की मंडी स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि राजा की मंडी स्टेशन पर नए फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या दो और तीन पर स्थित मौजूदा फुट ओवरब्रिज उपलब्ध नहीं रहेगा।

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