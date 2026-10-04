{"_id":"6ac25899165c3282fd022e44","slug":"video-two-accused-arrested-while-taking-stolen-auto-rickshaw-to-sell-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ऑटो चोरी कर बेचने जा रहे दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा के जगदीशपुरा पुलिस ने ऑटो चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी का ऑटो बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मीनू और खलील निवासी न्यू आजमपाड़ा, शाहगंज के रूप में हुई है। शाहगंज निवासी शाहरुख का ऑटो 28 सितंबर की रात जय माता दी होटल के पास से चोरी हुआ था। इसकी प्राथमिकी एक अक्तूबर को दर्ज की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अक्तूबर को पथौली-बिचपुरी नहर मार्ग से दोनों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ऑटो बिचपुरी-बोदला रोड स्थित जेएमएस मैरिज होम के पास से चोरी किया था। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह के अनुसार, दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है।
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