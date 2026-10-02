फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Trailer hits pickup truck and auto-rickshaw three injured

VIDEO: ट्रेलर ने पिकअप को तीन किमी घसीटा, सवारियों से भरे ऑटो और एंबुलेंस में मारी टक्कर; तीन घायल

Fri, 02 Oct 2026 09:25 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:25 PM IST
Trailer hits pickup truck and auto-rickshaw three injured
आगरा के फतेहाबाद में शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने फिरोजाबाद चौराहे पर खड़ी दूध की पिकअप मैक्स में टक्कर मार दी। पिकअप ट्रेलर में फंस गई। चालक उसे करीब तीन किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान ट्रेलर ने एचएस हास्पिटल के सामने खड़ी एंबुलेंस और फिर सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर से ऑटो सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में ऑटो चालक सहित तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक खरगपुरा निवासी जितेंद्र की दूध की पिकअप मैक्स शुक्रवार शाम करीब सात बजे फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग स्थित फिरोजाबाद चौराहे पर सड़क किनारे खड़ी थी। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसमें टक्कर मार दी। पिकअप ट्रेलर में फंस गई और चालक उसे घसीटता हुआ आगे ले गया। एचएस हास्पिटल के सामने ट्रेलर ने खड़ी एंबुलेंस में टक्कर मार दी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद ट्रेलर ने फिरोजाबाद जा रहे ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो चालक रामलक्षिन पुत्र गीतम सिंह निवासी छारबाग,एके टॉकीज थाना लाइनपार, फिरोजाबाद तथा ऑटो में सवार एसान पुत्र सम्मू और साहिल पुत्र एजाज निवासी नूर नगर, थाना रामगढ़, फिरोजाबाद घायल हो गए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने वाहनों से ट्रेलर का पीछा किया और चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने वाहन नहीं रोका। नगला लोहिया के पास टोल प्लाजा के 27 नंबर कट पर पिकअप डिवाइडर से टकराकर फंस गई। इसके बाद ट्रेलर चालक टोल प्लाजा का बूम तोड़कर एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया और लखनऊ की ओर भाग गया। ट्रेलर में फंसी पिकअप से सड़क पर चिंगारियां निकलती रहीं। गनीमत रही कि इस दौरान कई वाहन और ग्रामीण बाल-बाल बच गए। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद से बात करने पर बताया कि एक ट्रेलर दूध की मैक्स को घसीटते हुए ले गया है, जिसमें टेंपो तो अन्य वाहन चपेट में आए थे। कुछ लोग घायल हो गए। ट्रेलर बूम तोड़कर एक्सप्रेसवे पर चढ़ गया है, जो लखनऊ की तरफ जा रहा है। नंबर मिल गया है। उसकी तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कानपुर: बम्बा नहर में खाली हो रहे थे सीवर के टैंकर, सतर्क नागरिकों ने घेरकर चालक को पकड़ा

Sewage tankers caught red handed in Kanpur Dumping waste into the Shivaji Puliya canal
Kanpur
02 Oct 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सपा निकालेगी पैदल मार्च

SP to hold a foot march over Gyanesh Kumar's resignation.
Bulandshahar
02 Oct 2026

शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार

Ramganga water level in Shahjahanpur is 76 cm above the danger mark
Shahjahanpur
02 Oct 2026

फरीदकोट मॉडर्न जेल में 10 हवालातियों से 20 मोबाइल बरामद, जेल प्रशासन की शिकायत पर केस दर्ज

20 mobile phones recovered from 10 undertrial prisoners at Faridkot Modern Jail; case registered based on a complaint by the jail administration.
Chandigarh-Punjab
02 Oct 2026

स्वच्छ भारत दिवस पर फिरोजपुर मंडल में स्वच्छता गतिविधियां

Cleanliness activities in Ferozepur Division on Swachh Bharat Diwas
Chandigarh-Punjab
02 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: शास्त्री चौक पर बापू व शास्त्री जी को नमन, रवींद्र पाटनी व स्वप्निल वरुण ने अर्पित की पुष्पांजलि

Kanpur Tribute paid to Bapu and Shastri Ji at Shastri Chowk
Kanpur
02 Oct 2026

कानपुर: किदवई नगर में पाल महासभा का नि:शुल्क मेडिकल कैंप

Kanpur Pal Mahasabha Organizes Free Medical Camp in Kidwai Nagar
Kanpur
02 Oct 2026
विज्ञापन

कानपुर: रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने लगाया रक्तदान शिविर, शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

Kanpur Rotary District Organizes Blood Donation Camp City Residents Participate Enthusiastically
Kanpur
02 Oct 2026

अवाहदेवी: ग्राम सभा में स्वच्छता शुल्क सहित कई मुद्दों पर की चर्चा

Avahdevi: Several issues, including the sanitation fee, discussed at the Gram Sabha
Hamirpur (Himachal)
02 Oct 2026

कुमारसैन: जंजैली पंचायत में जंगली जानवरों से बचाव, जंगलों को आग से सुरक्षित रखने पर दी जानकारी

Information provided in Janjeli Panchayat regarding protection against wild animals and safeguarding forests from fire.
Rampur Bushahar
02 Oct 2026

वीडियो: कुल्लू में साहित्य संवाद आयोजित, साहित्यकारों को किया सम्मानित

Video: Literary dialogue held in Kullu; litterateurs honored.
Kullu
02 Oct 2026

वन्यजीव सप्ताह: नेचर पार्क आमवाला में चलाया स्वच्छता अभियान, वन विभाग और सामाजिक संगठन जुटे

Cleanliness drive during Wildlife Week; Forest Department and social organizations gather at Aamwala Nature Park.
Sirmour
02 Oct 2026

चंडीगढ़ में चरखा चलाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

Paid tribute to Mahatma Gandhi by spinning the charkha in Chandigarh
Chandigarh-Punjab
02 Oct 2026

वीडियो: बैरियां में विशेष ग्राम सभा में विधायक सुंदर्शन सिंह बबलू ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

MLA Sudarshan Singh Bablu listened to the villagers' grievances during a special Gram Sabha in Bairiyan.
Una
02 Oct 2026

VIDEO: रामजानकी मंदिर में सजेगी अमरनाथ और बाबा नीम करौली की झांकी

VIDEO: रामजानकी मंदिर में सजेगी अमरनाथ और बाबा नीम करौली की झांकी
Ayodhya
02 Oct 2026

VIDEO: मंदिर का ताला तोड़कर 20 पीतल के घंटे चोरी, पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की

VIDEO: मंदिर का ताला तोड़कर 20 पीतल के घंटे चोरी, पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की
Raebareli
02 Oct 2026

गाजियाबाद: नगर निगम के खिलाफ व्यापारियों का 10वें दिन प्रदर्शन

Traders protest against Ghaziabad Municipal Corporation enters 10th day
Ghaziabad
02 Oct 2026

कानपुर: गांधी-शास्त्री जयंती पर फहराया ध्वज, नगर निगम में गूंजे देशभक्ति गीत

Kanpur Flag hoisted on Gandhi Shastri Jayanti patriotic songs echoed at the Municipal Corporation
Kanpur
02 Oct 2026

नालागढ़: ग्राम पंचायत बारियां की ग्राम सभा में चिट्टे के खिलाफ उठी आवाज

Voices raised against 'Chitta' (synthetic drugs) at the Gram Sabha of Gram Panchayat Bariyan.
Solan
02 Oct 2026

वीडियो: बालीचौकी में माकपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किया प्रदर्शन, फूंका पुतला

Video: CPI(M) protests against Chief Election Commissioner in Balichowki, burns effigy.
Mandi
02 Oct 2026

Video: मवैया मिल रोड पर जलभराव से बड़े गड्ढे, राहगीरों को हो रही परेशानी

Video: मवैया मिल रोड पर जलभराव से बड़े गड्ढे, राहगीरों को हो रही परेशानी
Lucknow
02 Oct 2026

Video: अटल सेवा केंद्र में भजन और काव्य गोष्ठी का आयोजन

Video: अटल सेवा केंद्र में भजन और काव्य गोष्ठी का आयोजन
Lucknow
02 Oct 2026

मंडी: सोनू निगम के गीत में सुंदरनगर के कुशल ने निभाई मुख्य भूमिका

Mandi: Kushal from Sundernagar played the lead role in Sonu Nigam's song.
Mandi
02 Oct 2026

पीएम मोदी के जीवन पर आधारित नाटक का हुआ मंचन

play based on the life of PM Modi was staged in varanasi
Varanasi
02 Oct 2026

पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

Former Minister Anil Joshi paid tribute to Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri.
Amritsar
02 Oct 2026

हांसी में धान खरीद शुरू, विधायक विनोद भयाना ने विपक्ष पर साधा निशाना

Paddy procurement begins in Hansi; MLA Vinod Bhayana targets the opposition.
Hisar
02 Oct 2026

सोनीपत में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन व मेयर ने चलाया स्वच्छता अभियान, महापुरुषों को किया नमन

In Sonipat, the Chairman of the Bureau of Public Enterprises and the Mayor conducted a cleanliness drive and paid tribute to great personalities.
Sonipat
02 Oct 2026

ग्राम विकास में ग्रामीणों की भागीदारी जरूरी: मोहनलाल बड़ौली

Participation of villagers is essential for rural development: Mohanlal Badoli
Sonipat
02 Oct 2026

सोलन: राज्यपाल ने किया गण की सेर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का शुभारंभ

Solan: Governor B Gupta inaugurated a naturopathy center at Ganan Ki Ser
Solan
02 Oct 2026

औरैया: ट्यूबवेल में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्टरी, भारी मात्रा में असलाह व कारतूस बरामद

Auraiya Illegal country made pistol factory operating in tubewell large quantity of arms and ammunition seized
Auraiya
02 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed