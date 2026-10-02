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फिरोजाबाद में पकड़ा पटाखों का जखीरा: मकान के बेसमेंट में बना रखा था गोदाम, पुलिस ने हिरासत में लिए दो युवक

Fri, 02 Oct 2026 09:36 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Fri, 02 Oct 2026 09:36 PM IST
सार

गोदाम में जांच के दौरान पाया गया कि अनहोनी से निपटने के लिए कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन की टीम इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। 

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Illegal firecracker warehouse busted in Shikohabad in Firozabad
गोदाम पर जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शिकोहाबाद के धोबी गली में घनी आबादी के बीच अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखे भंडारण किए जाने की सूचना पर एसओजी, पुलिस, फायर ब्रिगेड और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर लगभग चार लाख रुपये मूल्य के दो टन अवैध पटाखे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घनी आबादी के बीच अवैध भंडारण से सैकड़ों लोगों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
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एसओजी प्रभारी प्रेमशंकर पांडेय, एएसपी जयबिंद गुप्ता, इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा, सीएफओ सतेंद्र पांडेय और नायब तहसीलदार नितिन चौधरी की संयुक्त टीम ने शिवम मल्होत्रा के मकान के बेसमेंट में यह कार्रवाई की। जिस मकान के बेसमेंट में पटाखों का भंडारण किया गया है, उसके लिए परमीशन थी या नहीं इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग से की जा रही है। इस गोदाम में जांच के दौरान पाया गया, कि अनहोनी से निपटने के लिए कोई भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। ऐसे में पुलिस एवं प्रशासन की टीम इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। 
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अभी हमने गोदामों पर छापेमारी कर पटाखों का लगभग दो टन माल बरामद किया है। यह माल मकान में बने बेसमेंट में मिला है। जिसका अभी आकलन किया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - जयबिंद गुप्ता, एएसपी, शिकोहाबाद
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