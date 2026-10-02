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संत प्रेमानंद के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारीशरण की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि दीपक के प्राइवेट पार्ट की जड़ यानी रूट पर गहरा जख्म था और उस पर पांच टांके लगाए गए थे। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इस घाव पर टांके किसने लगाए। उत्तर भारत की प्रसिद्ध आगरा की रामलीला के प्रमुख आयोजनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। श्रीराम के लग्न उत्सव और बरात में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं क्षेत्रीय स्तर पर संगठन के विभिन्न मोर्चों की टीमों की घोषणा की गई है। इसमें आगरा के कई कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। इधर, डाकघर में स्पीड और रजिस्ट्री करने के नियमों में बदलाव किया गया है।