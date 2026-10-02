एक घर से उठीं दो अर्थियां: पोते का शव देखकर दादी ने तोड़ा दम, रवि को चार साल से बचाने की कोशिश कर रहे थे सब

किडनी की बीमारी से जुझ रहा था रवि

सलेमपुर निवासी रामशरन के 35 वर्षीय पुत्र रवि कुमार पिछले चार वर्षों से गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। नियमित डायलिसिस के सहारे उनका जीवन चल रहा था। शुक्रवार की भोर करीब साढ़े चार बजे अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और पेट में असहनीय दर्द शुरू हुआ। परिजन उन्हें तुरंत निजी वाहन से फर्रुखाबाद अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बघार नाला के पास रवि ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। जवान बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया।