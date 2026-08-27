{"_id":"6a8ff29ee0f49c887301139a","slug":"video-three-booked-for-trying-to-run-car-over-lawyer-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अधिवक्ता पर कार चढ़ाने की कोशिश, तीन पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। जिला कारागार जा रहे अधिवक्ता सुमित पचौरी पर खंदारी हनुमान चौराहे के पास कार चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना 24 अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे हुई। पीड़ित की तहरीर पर थाना हरीपर्वत में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनका आरोप है कि कार से शुभम पचौरी, रजत यादव और एक अज्ञात व्यक्ति उतरे थे। तीनों ने धमकाया और भीड़ जुटने पर भाग गए। आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज जुटाकर आरोपियों का पता लगा रही है। संवाद

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