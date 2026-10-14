VIDEO: विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, परिणाम में गड़बड़ी का लगाया आरोप

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आगरा के डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में विधि के छात्रों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए परिणाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। एनएसयूआई के अंकुश गौतम ने बताया की विधि के छात्रों के परिणाम में गड़बड़ी की गई है। इसमें कई छात्रों को फेल कर दिया गया है। कॉपी भी नहीं दिखाई जा रही है। कई बार मांग करने के बावजूद सुनवाई न होने पर धरना दिया गया है। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में नहीं मिले हैं जिसके चलते पोस्ट भी लगा दिए गए हैं।

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