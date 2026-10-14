बड़ी खबरें: नाबालिग कार चालक की टक्कर से तीन की माैत, कांग्रेस का प्रदर्शन, हादसे में इंजीनियर की गई जान

विज्ञापन

एटा के अलीगंज में एक नाबालिग घर से कार में हवा डलवाने के लिए निकला। रास्ते में नाबालिग कार पर नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार कार से दो बाइक सवारों को राैंद दिया। हादसे में कार सवार नाबालिग के साथी समेत तीन लोगों की माैत हो गई। मथुरा के सुरीर कोतवाली क्षेत्र में खैर -टैंटीगांव मार्ग पर गांव सुदामागढ़ी के समीप ट्रैक्टर ट्राली के चालक ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, जिसमें एक इंजीनियर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा में मंडलायुक्त कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने डीएपी की कालाबाजारी और बाजरा खरीद शुरू न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। रोकने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। आगरा के थाना किरावली कस्बे के वार्ड नंबर 10 में फूड प्वाइजनिंग से पीड़ित परिवार में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि दंपती समेत तीन लोगों का उपचार चल रहा है। मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में जलमार्ग के लिए एक और क्रूज स्टेशन बनाया जाएगा। यह नया स्टेशन देवराह बाबा घाट पर बनेगा। इसके निर्माण से वृंदावन और मथुरा के बीच कुल छह क्रूज स्टेशन हो जाएंगे।