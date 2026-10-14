ब्रज भोग मिष्ठान पर पकड़ी कर चोरी: एसजीएसटी टीम ने 14 घंटे तक खंगाले दस्तावेज, नहीं दिए जा रहे थे पक्के बिल

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मंगलवार को टीम ने दोपहर दो बजे से कार्रवाई शुरू की। 27 अधिकारियों की भारी-भरकम टीम ने मिठाई, नमकीन और बेकरी कारोबारी के तीन प्रमुख प्रतिष्ठानों मोती कटरा, जयपुर हाउस और खतैना पर छापेमारी की।विभागीय जांच में करीब चार करोड़ रुपये के संदिग्ध कर चोरी का मामला सामने आया। मौके से 50 लाख रुपये से ज्यादा की बिना हिसाब वाली नकद बिक्री की पर्चियां जब्त की गईं। ग्राहकों को पक्के बिल नहीं दिए जा रहे थे और कैश बिक्री को टैक्स रिटर्न से पूरी तरह गायब कर दिया गया था।अपर आयुक्त पंकज गांधी और अंजनी कुमार अग्रवाल के निर्देशन में 14 घंटे तक चली कार्रवाई में कारोबारी को 24.83 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कर, अर्थदंड और भारी जुर्माना जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।