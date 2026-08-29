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VIDEO: एसएन इमरजेंसी का ट्रायज एरिया तैयार, गेट पर ही मिलेगा घायलों को इलाज; 14 बेड की होगी व्यवस्था

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:25 PM IST







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आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी परिसर में प्राथमिकता निर्धारण क्षेत्र (ट्रायज एरिया) तैयार हो गया है। इसमें 14 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां माइनर ऑपरेशन थिएटर भी होगा। इससे प्रवेश गेट पर ही घायलों को तत्काल इलाज मिल सकेगा। यह 10 सितंबर तक शुरू हो जाएगा। ... और पढ़ें

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