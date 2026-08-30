रसोई का बिगड़ा बजट: रुलाने लगी प्याज, 60 रुपये तक पहुंचे दाम; तोरई-लौकी के भाव ने चाैंकाया

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सिकंदरा मंडी में प्याज नासिक और मध्य प्रदेश से आती है। सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुलेमान ने बताया कि एक ट्रक में 15 टन प्याज आती है। 15 दिन पहले तक रोज 7 से 8 ट्रक मंडी में उतरते थे। प्याज की कीमत बढ़ने के बाद अलीगढ़ और फिरोजाबाद की मंडियों में प्याज आढ़तियों ने माल लेने से मना कर दिया है। मथुरा में भी आपूर्ति नाममात्र के लिए है।इसके अलावा शिकोहाबाद, फतेहाबाद, शमसाबाद जैसी स्थानीय मंडियों से भी प्याज बहुत कम है। छोटी प्याज 20 रुपये किलो और बड़ी प्याज 35 से 40 रुपये किलो थोक भाव में बिक रही है। इसके अलावा बरसात के कारण तोरई, लौकी, बैंगन जैसी सब्जियां भी मंडी में 20 से 30 रुपये किलो बिक रही है। जिनका फुटकर भाव 40 से 50 रुपये किलो है।