{"_id":"6aa53927e5a0e9ed3b011458","slug":"video-shop-locks-broken-cigarettes-and-cash-worth-thousands-stolen-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: दुकान के ताले तोड़ हजारों की सिगरेट और नकदी चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के नुनिहाई में शुक्रवार तड़के चोरों ने कोल्डड्रिंक्स की दुकान के ताले तोड़कर हजारों रुपये की सिगरेट और नकदी चोरी कर ली। सुबह दुकान खोलने पहुंचे संचालक को ताले टूटे मिले। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। नुनिहाई निवासी सोनू की घर से कुछ दूरी पर सोनू कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से दुकान है। सोनू के भाई के मुताबिक, बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे रोजाना की तरह दुकान बंद की गई। शुक्रवार सुबह सोनू दुकान खोलने पहुंचे तो मुख्य गेट के ताले टूटे मिले। अंदर जाकर देखा तो बड़ी संख्या में सिगरेट के पैकेट गायब थे और गल्ले में रखी नकदी भी नहीं थी। दुकान संचालक के मुताबिक करीब 10 हजार रुपये की सिगरेट और पांच हजार रुपये की नकदी चोरी हुई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में चोर वारदात को अंजाम देता दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि चोरी की जानकारी मिली है। सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर चोर की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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