कैमरे में कैद कातिल: वृंदावन में मजदूर की हत्या का पर्दाफाश, 'एक फीट' की चूक ने आरोपी को पहुंचाया जेल

बल्ली से किया सिर पर वार

पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी कन्हैया ने बताया कि पप्पू को वह पिछले चार साल से जान पहचान मजदूरी के दौरान हुई थी। वह ही उसे चार सितंबर को वृंदावन मजदूरी लिए अपने साथ लाया था। सात सितंबर को चैतन्य विहार सेक्टर चार में गेस्टहाउस में सेटरिंग करने का कार्य मिला। हत्यारोपी ने बताया कि वह अक्सर उसकी परिवार की महिला के बारे में गंदे शब्दों का प्रयोग करता था। उसे शक था कि परिवार की महिला से उसके अवैध संबंध हैं। ऐसा शक होने और उसकी परिवार की महिलाओं के लिए गंदे शब्दों का आए दिन प्रयोग करने पर गुस्साए कन्हैया ने जैसे ही नौ सितंबर की रात को पप्पू बाहर से खाना खाकर निर्माणाधीन गेस्टहाउस पर रात को लौटा तभी उसने वहां पड़ी ढाई-तीन फुट लंबी बल्ली से उसके सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वह मृतक का मोबाइल को बंद कर उसे और उसके पास रखे रुपये भी लेकर भाग गया। दस सितंबर की सुबह एक फोन कॉल से मृतक के भाई राजेश कुमार को हत्या की घटना का पता चलने पर उसके साथी कन्हैया के विरुद्ध हत्या के मामले में वृंदावन कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।