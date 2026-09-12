वाॅशिंग मशीन ठीक करने आया मिस्त्री: घर में कर दिया कांड, अब पत्नी-बेटे को ढूंढ रहा पति; पुलिस से भी लगाई गुहार

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आगरा के सदर थाना क्षेत्र के हरीनगर नैनाना जाट में वाॅशिंग मशीन ठीक करने आए मिस्त्री पर महिला और उसके दो वर्षीय बेटे के साथ लापता हो जाने का आरोप लगा है। महिला के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।