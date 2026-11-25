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VIDEO: श्यामो मोड़ पर मौत बनकर आया ओवरलोड ट्रक, सात माह के बच्चे की गई जान; माता-पिता घायल

Dhirendra Singh

Updated Wed, 25 Nov 2026 10:10 AM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 10:10 AM IST







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आगरा के श्यामो मोड़ पर ओवरलोड ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपती का सात माह का बेटा शिवाय की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ट्रक की टक्कर से बाइक सवार परिवार हादसे का शिकार होता दिख रहा है। ... और पढ़ें

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