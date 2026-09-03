VIDEO: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में रहेगी सुरक्षा, भारी वाहनों की नो एंट्री

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आगरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शहरभर के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। पुलिस लाइन में मंदिर की सजावट की गई है। झांकियां भी सजाई जाएंगी। सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। इसे देखते हुए यातायात प्लान जारी किया गया है। रात 11:00 बजे खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुलेगी। इसके अलावा जिन स्थानों पर अत्यधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, वहां पर यातायात डायवर्जन भी रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए 100 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। सभी थाना पुलिस को भी सुरक्षा और यातायात संबंधी व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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