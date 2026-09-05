{"_id":"6a9b9d21cde94ab462021089","slug":"earbuds-and-headphones-raise-health-concerns-hearing-problems-affect-12-of-children-and-youth-2026-09-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हो जाएं सावधान: इसलिए बढ़ रहीं माइग्रेन, याददाश्त भी हो रही है कमजोर; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



ईयरबड्स-हेडफोन लगाकर तेज आवाज में घंटों तक गाने सुनते हुए काम करना या घूमना-टहलना युवाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति से करीब 12 फीसदी युवाओं को कान की बीमारी हो रही है। माइग्रेन के साथ ही उनकी याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में आयोजित सिजिकॉन-2026 के दाैरान ईएनटी विशेषज्ञों ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में चिंता जताते हुए ये बातें कहीं।

द काॅक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया (सीआईजीआई) की अध्यक्ष बंगलूरू की डॉ. माधुरी गोरे ने बताया कि 40-60 डेसिबल आवाज ही कानों के लिए बेहतर है। वाहनों की आवाज, टीवी-मोबाइल, डीजे, निर्माण कार्य समेत अन्य वजहों से घर के बाहर से औसतन 60-80 डेसिबल तक आवाज रहती है। इससे कानों की परेशानी बढ़ रही है।







विज्ञापन

विज्ञापन

खासतौर से ईयरबड्स-हेडफोन बच्चों और युवाओं की सुनने की क्षमता पर असर डाल रहे हैं। युवा 90-100 डेसिबल तक आवाज कर लेते हैं। 4-6 घंटे तक लगातार इस्तेमाल के कारण ऊंचा सुनने, सिरदर्द-भारीपन, चक्कर आने, थकावट, दोहरी आवाज सुनाई पड़ने, चिड़चिड़ेपन, नींद कम आने, तेज आवाज में बोलने की परेशानी बन रही है। इनमें 20 साल तक के आठ फीसदी मरीज हैं।





विज्ञापन

सीआईजीआई की पूर्व अध्यक्ष डॉ. कल्याणी मांडेक ने बताया कि तय मानक से अधिक ध्वनि से कानों की सुनने की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहने से कान में दर्द रहना, सूजन होना, सीटी की आवाज आने की परेशानी बनती है। बच्चों में ये लत तेजी से पनपने पर उसकी समझने और याद करने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है।







इन बातों का रखें ध्यान:

ईयरबड्स से बचें। जरूरी हो तो आवाज 60 डेसिबल से कम रखें।

मोबाइल, टीवी की आवाज कम रखें। लंबे समय तक नहीं देखें।

रोड के पास घर है तो खिड़कियों पर शीशा लगवाएं। दरवाजे बंद रखें।

ईयरबड्स, हेडफोन का 25-30 मिनट उपयोग कर बंद कर दें।

सुबह टहलते, सफर करते समय ईयरबड्स-हेडफोन का प्रयोग न करें।





