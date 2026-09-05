पाकिस्तान से महामुकाबला: भारतीय महिला क्रिकेट टीम तैयार, दीप्ति शर्मा के पिता बोले- बेटियां देंगी करारी शिकस्त

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VIDEO | Agra: India is set to face Pakistan in the Women's Asia Cup today, and the Indian squad includes Deepti Sharma, a native of Agra. Her family is highly optimistic about the match, confident that India will secure a resounding victory over Pakistan and that Deepti Sharma… pic.twitter.com/zw1gz5j6AU — Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026

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पिता बोले कि 'हम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे' भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता, भगवान शर्मा ने कहा, "हमने पहले भी पाकिस्तान को कई बार हराया है, और अभी हमारी लड़कियों का हौसला बुलंद है। इसलिए, आज भी हम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे और सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे; हमारी बेटियां एशिया कप जीतेंगी।"मां ने कहा कि 'हर खिलाड़ी मेरी बेटी है' वहीं, दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने कहा, "वे तभी अच्छा खेल पाएंगी जब वे शुरुआत से अंत तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हर खिलाड़ी मेरी बेटी है।"बता दें आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा पर पूरे शहर की नजरें टिकी हैं। उनके परिवार का विश्वास और खिलाड़ियों का उच्च मनोबल भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह मैच न केवल खेल का मैदान होगा, बल्कि भारत की बेटियों के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बनेगा।