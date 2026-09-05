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पाकिस्तान से महामुकाबला: भारतीय महिला क्रिकेट टीम तैयार, दीप्ति शर्मा के पिता बोले- बेटियां देंगी करारी शिकस्त

Sat, 05 Sep 2026 01:14 PM IST
Dhirendra Singh पीटीआई
पीटीआई Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 01:14 PM IST
सार

महिला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के अहम मुकाबले में आगरा की बेटी और भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा पर शहरवासियों और उनके परिवार की नजरें टिकी हैं। दीप्ति के पिता ने भारतीय टीम की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि टीम पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगी।

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Agra’s Deepti Sharma in Focus as India Face Pakistan in Women’s Asia Cup
दीप्ति शर्मा के पिता और मां - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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महिला एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम की आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं। दीप्ति के परिवार को उनकी टीम की जीत का पूरा भरोसा है और वे मानते हैं कि दीप्ति इस बार भी शानदार प्रदर्शन करेंगी।
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पिता बोले कि 'हम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे' भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता, भगवान शर्मा ने कहा, "हमने पहले भी पाकिस्तान को कई बार हराया है, और अभी हमारी लड़कियों का हौसला बुलंद है। इसलिए, आज भी हम पाकिस्तान को करारी शिकस्त देंगे और सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे; हमारी बेटियां एशिया कप जीतेंगी।"
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मां ने कहा कि 'हर खिलाड़ी मेरी बेटी है' वहीं, दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने कहा, "वे तभी अच्छा खेल पाएंगी जब वे शुरुआत से अंत तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगी। हर खिलाड़ी मेरी बेटी है।"


बता दें आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा पर पूरे शहर की नजरें टिकी हैं। उनके परिवार का विश्वास और खिलाड़ियों का उच्च मनोबल भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह मैच न केवल खेल का मैदान होगा, बल्कि भारत की बेटियों के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बनेगा।
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