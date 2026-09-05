सबको रुला गया ऋषभ: लाल की तलाश में रातभर भटकता रहा परिवार, सुबह तालाब में मिला शव; मासूम की ये कमी बनी काल!

खेलते-खेलते चला गया तालाब की तरफ

मिली जानकारी के अनुसार, गांव नगला हरिसिंह निवासी नंदकिशोर का पांच वर्षीय पुत्र ऋषभ शुक्रवार की सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक घर से दूर गांव के ही तालाब की ओर चला गया। जब काफी देर तक मासूम घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता सताने लगी। उन्होंने तुरंत अपने स्तर पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शुक्रवार देर शाम तक पूरे गांव और आसपास के इलाकों में ऋषभ की सघन खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका।