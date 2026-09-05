फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   five-year-old child drowns in pond while playing in Firozabad

सबको रुला गया ऋषभ: लाल की तलाश में रातभर भटकता रहा परिवार, सुबह तालाब में मिला शव; मासूम की ये कमी बनी काल!

Sat, 05 Sep 2026 05:29 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: विकास कुमार Updated Sat, 05 Sep 2026 05:29 PM IST
सार

परिजनों ने पुलिस को बताया कि ऋषभ उनके तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था और वह मानसिक रूप से भी कमजोर था। घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे की इस असामयिक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

विज्ञापन
five-year-old child drowns in pond while playing in Firozabad
तालाब में मिला पांच साल के बच्चे का शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से एक बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है। जिले के थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला हरिसिंह में एक पांच वर्षीय मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार की सुबह गांव के तालाब में बच्चे का शव पानी में उतराता हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

विज्ञापन

खेलते-खेलते चला गया तालाब की तरफ
मिली जानकारी के अनुसार, गांव नगला हरिसिंह निवासी नंदकिशोर का पांच वर्षीय पुत्र ऋषभ शुक्रवार की सुबह अपने घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह अचानक घर से दूर गांव के ही तालाब की ओर चला गया। जब काफी देर तक मासूम घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता सताने लगी। उन्होंने तुरंत अपने स्तर पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिवार वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शुक्रवार देर शाम तक पूरे गांव और आसपास के इलाकों में ऋषभ की सघन खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका।

विज्ञापन
विज्ञापन

तालाब में उतराता मिला था बच्चे का शव
शनिवार की सुबह जब गांव के कुछ लोग तालाब की तरफ गए, तो उन्होंने पानी में एक बच्चे का शव उतराता हुआ देखा। सूचना मिलते ही बदहवास परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। शव की शिनाख्त लापता ऋषभ के रूप में होते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

विज्ञापन

मानसिक तौर पर कमजोर था बच्चा
परिजनों ने पुलिस को बताया कि ऋषभ उनके तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था और वह मानसिक रूप से भी कमजोर था। घर के सबसे छोटे और लाडले बेटे की इस असामयिक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस हादसे पर दुख जता रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed