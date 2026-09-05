आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा: टायर फटते ही बेकाबू हुई डीसीएम, ऑक्सीजन टैंकर में घुसी; बाल-बाल बचे चालक

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पुलिस के मुताबिक टैंकर चालक अजय कुमार निवासी भिवानी, थाना संग्रामपुर, जिला मुंगेर, बिहार के साथ अनीश खान पुत्र हाशिम अली निवासी थाना मानगो, जमशेदपुर, झारखंड टैंकर में जमशेदपुर से ऑक्सीजन गैस लोड कर भिवानी, हरियाणा जा रहे थे। शनिवार सुबह करीब साढ़े छह बजे वे थाना फतेहाबाद क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 34.100 पर पहुंचे।इसी दौरान पीछे से लखनऊ से ग्लूकोज लादकर आगरा जा रही डीसीएम का अगला टायर अचानक फट गया। इससे डीसीएम अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर में पीछे से जा टकराई। टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि दोनों वाहनों में सवार चालक सुरक्षित रहे।सूचना पर फतेहाबाद पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी प्रथम सुधीश कुमार शुक्ला ने बताया कि डीसीएम का टायर फटने के कारण वह ऑक्सीजन गैस से भरे टैंकर से टकराई थी। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों को कोई चोट नहीं आई है।