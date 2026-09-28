{"_id":"6abaaea7920c59abe40cac22","slug":"video-report-of-fire-at-soldier-house-turned-out-to-be-false-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सैनिक के घर में आग की सूचना निकली झूठी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आगरा के थाना कागारौल के गांव उजरई निवासी सैनिक सुरेंद्र फौजी ने शनिवार रात घर में आग लगने की झूठी सूचना देकर पुलिस और दमकल को दौड़ लगवा दी दिया। रात करीब एक बजे डायल 112 और थाने पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ दमकल और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। जांच में घर में आग लगने की सूचना झूठी निकली। प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कुमार ने बताया कि सुरेंद्र शराब का अत्यधिक सेवन करता है। नशे की हालत में वह आए दिन डायल 112 पर फोन कर झूठी सूचनाएं देता रहता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।