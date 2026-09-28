VIDEO: सैनिक के घर में आग की सूचना निकली झूठी

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आगरा के थाना कागारौल के गांव उजरई निवासी सैनिक सुरेंद्र फौजी ने शनिवार रात घर में आग लगने की झूठी सूचना देकर पुलिस और दमकल को दौड़ लगवा दी दिया। रात करीब एक बजे डायल 112 और थाने पर सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ दमकल और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। जांच में घर में आग लगने की सूचना झूठी निकली। प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कुमार ने बताया कि सुरेंद्र शराब का अत्यधिक सेवन करता है। नशे की हालत में वह आए दिन डायल 112 पर फोन कर झूठी सूचनाएं देता रहता है।

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