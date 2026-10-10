VIDEO: कबड्डी प्रतियोगिता में फिजिकल एजुकेशन कैंपस छलेसर की टीम ने मारी बाजी

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आगरा के मलपुरा कस्बा स्थित एसएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मैदान पर शुक्रवार को अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न जिलों की 12 टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबले में फिजिकल एजुकेशन कैंपस छलेसर की टीम ने चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय को 49-31 से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस दौरान खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा नेता राहुल चौधरी और विशिष्ट अतिथि डॉ. अखिलेश चंद्र सक्सेना ने फीता काटकर किया। पहला सेमीफाइनल मुकाबला एके कॉलेज शिकोहाबाद और फिजिकल एजुकेशन कैंपस छलेसर के बीच हुआ। इसमें छलेसर की टीम ने 29-26 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय की टीम ने बीएसए कॉलेज मथुरा को 32-26 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में फिजिकल एजुकेशन कैंपस छलेसर और चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें छलेसर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49-31 से जीत हासिल की और विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुख्य अतिथि राहुल चौधरी ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करते हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करती हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. अखिलेश चंद्र सक्सेना ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान प्राचार्य दीपक अग्रवाल, रजत यादव, पिंकू चौधरी, रविकांत, सुखवीर सिंह और वासुदेव चौधरी मौजूद रहे। निर्णायक की भूमिका सत्यदेव चाहर, रविंद्र सिंह, विक्रम सिकरवार ,वीरपाल चाहर और जयप्रकाश भगौर ने निभाई।

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