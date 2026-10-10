यूपी में तीन भाइयों की मौत: दादी के श्राद्ध में शामिल होने गांव जा रहे थे पोते, 'काल' ने रोका तीनों का रास्ता

मौत से परिवार में मची चीख-पुकार

वहीं 20 वर्षीय सुमित दो भाइयों और दो बहनों में तीसरे नंबर पर था। उसके सिर से भी पिता सौदान सिंह का साया करीब 12 साल पहले उठ चुका था। परिवार की बदहाली के कारण सुमित ने बचपन से ही मजदूरी करना शुरू कर दिया था। वह वर्तमान में नगला भाऊ में तहसील के पीछे लोडिंग का काम कर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। करन और सुमित दोनों ही अपने परिवारों के साथ किराए के मकान में रहकर गुजर-बसर कर रहे थे। शनिवार को अमावस्या पर होने वाले श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही करन और सुमित अपनी बाइक से आशू को उसके पैतृक गांव छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह अनहोनी घट गई। सुमित और करन अविवाहित थे। शुक्रवार रात करीब नौ बजे तक जो युवा हंसते-खेलते घर से निकले थे। उनके शव जब घर पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। जवान बेटों की अर्थियां उठते देख परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।