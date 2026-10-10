स्टेशन पर भिड़े डिप्टी एसएस और लोको पायलट: 20 मिनट तक रेल रूट ठप, वीडियो बनाने पर फोड़ा सिर; तीन गंभीर घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसी) के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम करीब आठ बजे गुड्स ट्रेन के क्रू को बदलने को लेकर स्टेशन पर तैनात डिप्टी एसएस और लोको पायलट के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई हो गई, तभी घटना की वीडियो बना रहे बाॅक्स पोर्टर राहुल निवासी टूंडली, थाना टूंडला व अन्य दो पर लोको पायलटों ने वीडियो बनाने का विरोध करते हुए उसका पत्थर से सिर फाड़ दिया।हादसे में बाॅक्स पोर्टर और उसके साथी गंभीर घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख मौके पर आरपीएफ और थाना पुलिस पहुंच गई। झगड़े में दोनों ओर की लाइन करीब 20 मिनट प्रभावित रही। आरपीएफ के कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। वहीं, थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।