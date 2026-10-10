स्टेशन पर भिड़े डिप्टी एसएस और लोको पायलट: 20 मिनट तक रेल रूट ठप, वीडियो बनाने पर फोड़ा सिर; तीन गंभीर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Sat, 10 Oct 2026 09:42 PM IST
सार
फिरोजाबाद के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर डिप्टी एसएस और लोको पायलट में विवाद हो गया। दोनों में हाथापाई हो गई। वीडियो बना रहे संविदा कर्मी और दो अन्य व्यक्तियों का लोको पायलट ने पत्थर से हमला कर सिर फोड़ दिया। सूचना पर आरपीएफ और पुलिस पहुंच गई।
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विस्तार
फिरोजाबाद के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर तैनात सहायक स्टेशन अधीक्षक (डिप्टी एसएस) और लोटो पायलट में ट्रेन की बुकिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद की वीडियो बना रहे स्टेशन पर तैनात संविदा कर्मचारी बाॅक्स पोर्टर को लोको पायलट ने पत्थर से सिर पर प्रहार कर गंभीर घायल कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर आरपीएफ व थाना पुलिस पहुंच गई।
डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसी) के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम करीब आठ बजे गुड्स ट्रेन के क्रू को बदलने को लेकर स्टेशन पर तैनात डिप्टी एसएस और लोको पायलट के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई हो गई, तभी घटना की वीडियो बना रहे बाॅक्स पोर्टर राहुल निवासी टूंडली, थाना टूंडला व अन्य दो पर लोको पायलटों ने वीडियो बनाने का विरोध करते हुए उसका पत्थर से सिर फाड़ दिया।
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हादसे में बाॅक्स पोर्टर और उसके साथी गंभीर घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख मौके पर आरपीएफ और थाना पुलिस पहुंच गई। झगड़े में दोनों ओर की लाइन करीब 20 मिनट प्रभावित रही। आरपीएफ के कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। वहीं, थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसी) के न्यू टूंडला रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर शाम करीब आठ बजे गुड्स ट्रेन के क्रू को बदलने को लेकर स्टेशन पर तैनात डिप्टी एसएस और लोको पायलट के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई हो गई, तभी घटना की वीडियो बना रहे बाॅक्स पोर्टर राहुल निवासी टूंडली, थाना टूंडला व अन्य दो पर लोको पायलटों ने वीडियो बनाने का विरोध करते हुए उसका पत्थर से सिर फाड़ दिया।
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हादसे में बाॅक्स पोर्टर और उसके साथी गंभीर घायल हो गए। मामला बिगड़ता देख मौके पर आरपीएफ और थाना पुलिस पहुंच गई। झगड़े में दोनों ओर की लाइन करीब 20 मिनट प्रभावित रही। आरपीएफ के कंपनी कमांडर अवधेश गोस्वामी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। वहीं, थाना प्रभारी बैजनाथ सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर आने पर कार्रवाई की जाएगी।