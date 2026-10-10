दिल्ली के लिए ट्रेनें निरस्त: स्टेशन पर दिनभर परेशान रहे यात्री, प्लेटफाॅर्म पर बैठने तक की जगह भी न मिली

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कैंट स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन जारी रहा। एंट्री गेट पर आरपीएफ का सुरक्षा दस्ता बैगेज स्कैनर से सामान की जांच करता नजर आया। स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ट्रेनों के इंतजार में बैठे यात्रियों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बैठने के लिए लगीं सभी बेंच फुल थीं। जगह नहीं मिली तो यात्री फर्श पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे। कई यात्री थककर फर्श पर ही सो गए। विज्ञापन विज्ञापन



कैंट स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन जारी रहा। एंट्री गेट पर आरपीएफ का सुरक्षा दस्ता बैगेज स्कैनर से सामान की जांच करता नजर आया। स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ट्रेनों के इंतजार में बैठे यात्रियों के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बैठने के लिए लगीं सभी बेंच फुल थीं। जगह नहीं मिली तो यात्री फर्श पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे। कई यात्री थककर फर्श पर ही सो गए। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को देखते हुए आगरा-दिल्ली के बीच दर्जनभर ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को आगरा कैंट स्टेशन पर सैकड़ों यात्री ट्रेनों के इंतजार में भटकते रहे। प्लेटफॉर्म से लेकर प्रतीक्षालय तक यात्रियों की भीड़ रही। बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो कोई फर्श पर बैठ गया, तो कोई थक-हारकर वहीं लेट गया। घंटों इंतजार के बाद भी ट्रेन कब आएगी, इसकी सही जानकारी नहीं मिलने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। उधर, ट्रेनों में प्रदर्शनकारियों के दिल्ली पहुंचने की आशंका के बीच आरपीएफ सुरक्षा जांच में जुटी रही। ट्रेनों के निरस्त होने के कारण 68 यात्रियों ने 18 हजार रुपये से अधिक का रिफंड लिया।

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द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में यात्रियों की संख्या सामान्य थी, लेकिन प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय खचाखच भरा हुआ था। यहां भी बैठने तक की जगह नहीं बची थी। ऐसे में कई यात्रियों को फर्श पर बैठकर समय गुजारना पड़ा। हर कोई अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ट्रेनों के निरस्त होने और देरी की जानकारी नहीं मिलने से यात्री परेशान होते रहे। जैसे-जैसे घड़ी ने दो बजे का समय नापा, प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी। एक ईएमयू के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्री उसकी ओर दौड़ पड़े। कुछ यात्री कोच में चढ़ गए, जबकि कुछ को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अपनी मंजिल के लिए उपयुक्त ट्रेन नहीं मिलने पर वे अगली ट्रेन का इंतजार करने लगे। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ और इंतजार का सिलसिला जारी रहा।



