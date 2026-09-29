{"_id":"6abba0e27726d10769041ccb","slug":"video-photographers-clash-over-tourist-at-taj-mahal-one-hospitalized-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO:ताजमहल पर पर्यटक को लपकने में फोटोग्राफर भिड़े, एक भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। ताजमहल घूमने आए पर्यटक परिवार को लपकने में लाइसेंसी फोटोग्राफर ही आपस में भिड़ गए। एक ने दूसरे को बेरहमी से पीट दिया। पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से शिकायत की। पर्यटन थाना पुलिस ने लिखित समझौता कराया। इस पर पीड़ित पक्ष पुलिस आयुक्त के पास पहुंच गया। ताजगंज पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया, वह एसएन में भर्ती है।

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