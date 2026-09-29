प्रेम विवाह का हश्र: परिवार से लड़कर पाया जिस प्रेमी का साथ, उसने की ऐसी हैवानियत; कांप जाएगा आपका कलेजा

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समाज और परिवार से लड़कर एक युवती ने अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुना। आंखों में ढेरों ख्वाब लेकर प्रेमी से शादी के बाद जिंदगी की शुरुआत की लेकिन वही उसका जानी दुश्मन बन बैठा। आरोपी पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी दोनों टांगे टूट गईं। एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती विवाहिता की दोनों टांगों में ऑपरेशन कर रॉड डाली गई हैं। अगले कुछ दिन महिला को बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा।

मामला थाना जगदीशपुरा का है। विसालगंज कलवारी की रहने वाली चिंकी ने दो साल तक प्रेम प्रसंग के बाद विसालगंज बिचपुरी रोड निवासी शिवा के साथ एक साल पहले शादी की थी। कुछ समय तक सब कुछ सही चला लेकिन एक दिन ससुराल वालों ने दहेज के लिए अपना असली रूप दिखा दिया। आरोप है कि विवाहिता से 50 हजार रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।



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चिंकी के परिजनों ने बताया कि 11 अगस्त की सुबह करीब साढ़े छह बजे ससुराल वालों ने उसको दहेज की मांग पूरा न होने पर पीटा। धमकाया कि यदि 50 हजार रुपये न मिले तो उसे छत से फेंक देंगे। आरोप है कि इसके बाद पति शिवा ने उसे उसी दिन घर की छत से नीचे फेंक दिया। इससे चिंकी की दोनों टांगे टूट गईं। वह दर्द से चीखने लगी। किसी तरह मामले की जानकारी चिंकी के जीजा विकास को हुई।

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उन्होंने मौके पर पहुंच कर चिंकी को तत्काल एसएन मेडिकल में भर्ती कराया, जहां 13 अगस्त को डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसकी दोनों टांगों में रॉड डाली है। साथ ही परिजन ने पुलिस को मामले की जानकारी दी।

